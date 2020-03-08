Getty Images
Роналду поприветствовал воображаемых фанов перед закрытым для зрителей матчем «Ювентус» – «Интер»
Рон повторил за Заболотным из «Сочи».
«Ювентус» принимает «Интер» в матче Серии А.
Из-за эпидемии коронавируса центральная игра второго круга проходит при закрытых трибунах. Нападающий хозяев Криштиану Роналду отнесся к этому с иронией и раздал по пятерке воображаемым зрителям в подтрибунном помещении.
Похоже, он вдохновился страйкером «Сочи» Артемом Заболотным. Правда, в случае с матчем клуба Тинькофф РПЛ, отсутствие людей объясняется скорее отсутствием интереса к встрече.
- После первого тайма счет в матче не открыт.
- В случае победы туринцы обгонят «Лацио» и вернутся на вершину таблицы.
Гвардиола уйдет в «Ювентус», чтобы выиграть ЛЧ с Роналду. «Турин» готовит переход уже год