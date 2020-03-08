«Ювентус» принимает «Интер» в матче Серии А.

Из-за эпидемии коронавируса центральная игра второго круга проходит при закрытых трибунах. Нападающий хозяев Криштиану Роналду отнесся к этому с иронией и раздал по пятерке воображаемым зрителям в подтрибунном помещении.

Похоже, он вдохновился страйкером «Сочи» Артемом Заболотным. Правда, в случае с матчем клуба Тинькофф РПЛ, отсутствие людей объясняется скорее отсутствием интереса к встрече.

После первого тайма счет в матче не открыт.

В случае победы туринцы обгонят «Лацио» и вернутся на вершину таблицы.

Гвардиола уйдет в «Ювентус», чтобы выиграть ЛЧ с Роналду. «Турин» готовит переход уже год

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке