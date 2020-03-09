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Шедевр Дибалы и гол Рэмзи вернули «Юве» на вершину и отцепили «Интер» от гонки за скудетто
Туринцы подумали, что развлекать все равно некого, и прагматично раскатали гостей.
«Ювентус» обыграл «Интер» в центральном матче второго круга итальянской Серии А – 2:0.
Матч прошел при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса. Возможно, поэтому команды играли максимально тоскливо и за первый тайм почти ничего не показали. Во второй половине пошло повеселее – на 54-й минуте Сандро отправил Матюиди к лицевой, откуда француз прострелил в центр штрафной. Криштиану неудачно принял первым касанием, но мяч выкатился идеально под удар набежавшему Рэмзи – валлиец с линии вратарской пульнул мимо Хандановича.
Чуть позже на поле вышел Пауло Дибала и сотворил шедевр. Аргентинец принял мяч на правом фланге, отыгрался с Роналду, на замахе убрал Янга и внешней стороной стопы вонзил в дальний угол.
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