В Италии объявили о приостановлении всех спортивных соревнований до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«В нынешней ситуации очевидно, что все спортивные мероприятия, начиная с футбольного чемпионата, должны быть приостановлены. Эти меры вступят в силу с завтрашнего дня», – отметил Конте.

В Италии впервые со времен Второй мировой войны ввели ограничение на свободу перемещений граждан.

От эпидемии коронавируса умерли 3859 человек, число заразившихся во всем мире – 110 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Италии за одни сутки от коронавируса умерли 97 человек.

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