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Серию А приостановили до 3 апреля из-за коронавируса
Представляете, что будет, если волна докатится до Англии и «Ливерпуль» не станет чемпионом?
В Италии объявили о приостановлении всех спортивных соревнований до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
«В нынешней ситуации очевидно, что все спортивные мероприятия, начиная с футбольного чемпионата, должны быть приостановлены. Эти меры вступят в силу с завтрашнего дня», – отметил Конте.
- В Италии впервые со времен Второй мировой войны ввели ограничение на свободу перемещений граждан.
- От эпидемии коронавируса умерли 3859 человек, число заразившихся во всем мире – 110 тысяч.
- Ранее сообщалось, что в Италии за одни сутки от коронавируса умерли 97 человек.
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