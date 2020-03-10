Чемпионат Италии-2019/20 может быть не доигран из-за вспышки коронавируса в Европе – в таком случае, Скудетто не достанется никому.

По информации La Repubblica, после запрета проведения спортивных мероприятий на территории Италии до 3 апреля, руководство Серии А рассматривает три варианта для продолжения турнира.

Первый – доиграть чемпионат летом, но это возможно только в случае переноса Евро-2020 на более поздние сроки.

Второй – проводить матчи каждые два-три дня и перенести игры Кубка Италии на лето.

Третий – окончательно отменить розыгрыш. Итоги турнира будут подведены согласно расстановке сил в турнирной таблице после 26-го тура. Лидирующий «Ювентус» не будет объявлен чемпионом, но места в еврокубках распределятся согласно текущему положению дел. Также в Серию B не вылетят два худших клуба – СПАЛ и «Брешиа».

«Ювентус» лидирует в турнире, на одно очко отстает «Лацио», на девять – «Интер», имея игру в запасе.

Некоторые клубы провели не 26, а 25 матчей.

Серию А приостановили до 3 апреля из-за коронавируса

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