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Роналду с Джорджиной и детьми улетел к матери, которая недавно перенесла инсульт
Пока матчи отменены, Криштиану отправился к маме.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после отмены матчей Серии А из-за коронавируса покинул Турин и улетел в Португалию.
По информации Jornal Madeira, 34-летний футболист прибыл на родину 9 марта на частном самолете вместе с Джорджиной Родригес и четырьмя детьми. На Мадейре находится мать Криштиану Мария Долореш, которая недавно перенесла инсульт.
- Все матчи Серии А были отменены из-за эпидемии коронавируса в Италии.
- На 17 марта в Турине запланирован ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Лионом» – запрет пока не распространяется на международные турниры.
Ответка «Ювентус» – «Лион» могла пройти на Мальте, но местная футбольная федерация отказала