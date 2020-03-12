Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил специальное разрешение на авиаперелет из Португалии в Италию, несмотря на эпидемию коронавируса. Сейчас перелеты между этими странами запрещены.

Как сообщает AS, Роналду прилетел в Португалию, чтобы вместе с семьей отпраздновать день рождения сестры. Мать игрока, которая недавно перенесла инсульт, также присутствует на празднествах.

В четверг, 12 марта, Криштиану должен вернуться в Турин. Правительство Португалии выписало самому популярному представителю своей страны разрешение на перелет на частном самолете в обход общих правил.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Число заразившихся коронавирусом в мире составило уже 118 271 человек. Умерли 4360 человек.

Серию А приостановили до 3 апреля из-за коронавируса

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