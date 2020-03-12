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У защитника «Ювентуса» Ругани диагностирован коронавирус

У защитника «Ювентуса» Ругани диагностирован коронавирус
Eurosport

1 час назад

Теперь Серию A вообще не возобновят?

«Ювентус» сообщил о выявлении коронавируса у защитника команды Даниэле Ругани.

«Тест Даниэле Ругани на коронавирус дал положительный результат. В настоящий момент болезнь протекает бессимптомно. «Ювентус» в настоящий момент активизирует все меры безопасности, предписанные законом, и проведет перепись всех людей, которые контактировали с зараженным игроком», – говорится в сообщении на официальном сайте «бьянконери».

  • Ранее все матчи Серии A были приостановлены до 3 апреля.
  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

«Ньюкасл» могут объявить досрочным победителем Кубка Англии, если турнир закроют из-за коронавируса

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