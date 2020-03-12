«Ювентус» сообщил о выявлении коронавируса у защитника команды Даниэле Ругани.

«Тест Даниэле Ругани на коронавирус дал положительный результат. В настоящий момент болезнь протекает бессимптомно. «Ювентус» в настоящий момент активизирует все меры безопасности, предписанные законом, и проведет перепись всех людей, которые контактировали с зараженным игроком», – говорится в сообщении на официальном сайте «бьянконери».

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