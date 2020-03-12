Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пока не присоединился к тренировкам основной команды.

«Он остался на Мадейре в ожидании событий, связанных с текущим состоянием здоровья», – уточнили в пресс-службе «бьянконери».

Португалец на время месячной приостановки Серии А полетел на родину из-за инсульта матери Долореш. Он уже отправлялся к ней 3 марта и провел на полуострове примерно сутки, после чего вернулся к тренировкам с туринским клубом.

«Ювентус» 11 марта объявил, что защитник Даниэле Ругани заболел коронавирусом.

Следующий матч «Юве» проведет против «Лиона» в Лиге чемпионов 17 марта.

Роналду с Джорджиной и детьми улетел к матери, которая недавно перенесла инсульт

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