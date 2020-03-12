Getty Images
Ругани впервые высказался после новости о заражении коронавирусом
Защитник «Ювентуса» заверил всех в инстаграме, что с ним все в порядке.
Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани прокомментировал состояние собственного здоровья после сообщений о найденном у него коронавирусе.
«Вы наверняка читали новости, и потому хочу успокоить всех, кто обо мне беспокоится, – со мной все хорошо.
Но в данный момент чувствую обязанность поблагодарить всех докторов и медсестер в госпиталях, которые делают все, что от них зависит, чтобы справиться с этим заболеванием.
Призываю всех соблюдать меры предосторожности, потому что для вируса нет разницы, кого заражать. Давайте сделаем это ради самих себя, наших близких и тех, кто с нами рядом. Спасибо», – написал в инстаграме Ругани.
- О болезни 25-летнего защитника стало известно 11 марта, «Ювентус» заявил, что инфекция COVID-19 у Ругани пока протекает без симптомов.
- В чемпионате Италии-2019/20 Даниэле провел лишь три встречи, в которых получил одну желтую карточку.
Роналду не вернулся в Турин из-за коронавируса и остался с перенесшей инсульт матерью