Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани прокомментировал состояние собственного здоровья после сообщений о найденном у него коронавирусе.

«Вы наверняка читали новости, и потому хочу успокоить всех, кто обо мне беспокоится, – со мной все хорошо.

Но в данный момент чувствую обязанность поблагодарить всех докторов и медсестер в госпиталях, которые делают все, что от них зависит, чтобы справиться с этим заболеванием.

Призываю всех соблюдать меры предосторожности, потому что для вируса нет разницы, кого заражать. Давайте сделаем это ради самих себя, наших близких и тех, кто с нами рядом. Спасибо», – написал в инстаграме Ругани.

О болезни 25-летнего защитника стало известно 11 марта, «Ювентус» заявил, что инфекция COVID-19 у Ругани пока протекает без симптомов.

В чемпионате Италии-2019/20 Даниэле провел лишь три встречи, в которых получил одну желтую карточку.

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