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«Говорю не как футболист, а как сын и отец». Роналду впервые высказался о коронавирусе
Криш за мир во всем мире.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался на тему распространения коронавируса.
«Планета проходит через очень сложный период, который требует от каждого из нас предельного внимания и осторожности.
Обращаюсь к вам не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный дальнейшим развитием, от которого зависит судьба всего мира. Сейчас важно следовать советам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и управляющих организаций, чтобы справиться с текущим положением дел.
Защита человеческой жизни должна превалировать над остальными интересами. Мысленно нахожусь со всеми, кто потерял близких, шлю свою солидарность каждому, кто борется с вирусом, как мой одноклубник Даниэле Ругани.
Непрерывно поддерживаю невероятных профессионалов в медицине, которые рискуют жизнью, чтобы спасти остальных», – написал Роналду в инстаграме.
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