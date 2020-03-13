Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался на тему распространения коронавируса.

«Планета проходит через очень сложный период, который требует от каждого из нас предельного внимания и осторожности.

Обращаюсь к вам не как футболист, а как сын, отец и человек, обеспокоенный дальнейшим развитием, от которого зависит судьба всего мира. Сейчас важно следовать советам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и управляющих организаций, чтобы справиться с текущим положением дел.

Защита человеческой жизни должна превалировать над остальными интересами. Мысленно нахожусь со всеми, кто потерял близких, шлю свою солидарность каждому, кто борется с вирусом, как мой одноклубник Даниэле Ругани.

Непрерывно поддерживаю невероятных профессионалов в медицине, которые рискуют жизнью, чтобы спасти остальных», – написал Роналду в инстаграме.

35-летний Криштиану находится на самокарантине на полуострове Мадейра.

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