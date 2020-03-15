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Tuttosport: «Ювентус» предложит Роналду новый контракт – Кришу будет 39, когда он истечет
Боссы туринцев намерены удержать главную звезду.
«Ювентус» работает над продлением контракта для португальского форварда Криштиану Роналду.
Текущее соглашение действительно до 2022 года, годовая зарплата 35-летнего игрока – 31 миллион евро. По информации Tuttosport, руководство клуба планирует предложить Роналду контракт еще на два года – в 2024-м Криштиану исполнится 39 лет.
- После 26 туров Серии А Роналду идет на втором месте в списке бомбардиров с 21 мячом.
- Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса, «Ювентус» ушел на вынужденный перерыв лидером.
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