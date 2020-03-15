«Ювентус» работает над продлением контракта для португальского форварда Криштиану Роналду.

Текущее соглашение действительно до 2022 года, годовая зарплата 35-летнего игрока – 31 миллион евро. По информации Tuttosport, руководство клуба планирует предложить Роналду контракт еще на два года – в 2024-м Криштиану исполнится 39 лет.

После 26 туров Серии А Роналду идет на втором месте в списке бомбардиров с 21 мячом.

Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса, «Ювентус» ушел на вынужденный перерыв лидером.

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