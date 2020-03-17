Болельщики «Сельты» призвали российского нападающего Федора Смолова остаться в испанском клубе после истечения срока аренды.

Клуб выложил в инстаграм фотографию Смолова, и в комментарии пришли фанаты с призывами к игроку. Вот содержание некоторых обращений: «Скучаем по тебе. #оставайся»; «Скучаем, босс»; «Останься на следующий сезон, пожалуйста»; «Оставайся, мой любимый коммунист».

30-летний игрок провел шесть матчей и забил один гол – «Реалу».

«Сельта» занимает 17-е место в Ла Лиге. Чемпионат приостановлен из-за коронавируса.

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