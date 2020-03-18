Джорджину заметили в магазине одежды – девушка Роналду нарушила карантин и подвергла других риску

Джорджина Родригес, подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, столкнулась с критикой после того, как нарушила карантин и отправилась за покупками. По мнению фанатов, Джорджина подвергает риску здоровье португальского страйкера.

На данный момент Роналду с детьми, Джорджиной и другими членами семьи живут на карантине в особняке футболиста в городе Фуншал. Тем не менее, Родригес была замечена совершающей покупки в магазине одежды в одном из местных торговых центров.

Как отмечает AS, Джорджина нарушила рекомендацию властей Португалии, которые советовали жителям выходить из дома только за необходимыми покупками. Кроме того, нельзя забывать, что ранее Роналду контактировал с Даниэле Ругани и Блезом Матюиди – игроками «Ювентуса», сдавшими положительные тесты на коронавирус.

Возможно, Криштиану и сам является переносчиком вируса – не все его симптомы (если они вообще есть) можно диагностировать мгновенно. Таким образом Джорджина, которая живет вместе с игроком, могла передать вирус продавцам в торговом центре.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 200 тысяч человек. Умерли 8147 человек.

В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 22 матча, в которых забил 21 мяч.

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