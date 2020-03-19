Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович призвал помочь итальянской системе здравоохранения в борьбе с пандемией коронавируса. Футболист запустил сбор 1 млн евро на платформе GoFundMe и лично внес пожертвование в размере 100 тысяч.

Кампания Златана получила название Kick the Virus away! «Италия всегда давала мне очень многое. Я хочу вернуть еще больше стране, которую люблю. Вместе мы можем по-настоящему помочь больницам, врачам и медсестрам, которые самоотверженно работают каждый день, чтобы спасти наши жизни. Потому что сегодня это мы поддерживаем их! И помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу», – написал Ибрагимович в инстаграме.

Италия – один из эпицентров пандемии коронавируса. На Апеннинском полуострове от болезни умерли более 2 тысяч человек.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента – у шведа истек контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

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