Девушка защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани Микела Персико, заразившаяся коронавирусом вместе с футболистом, объявила о беременности.

«Я на четвертом месяце, что теперь будет? Даже не могу об этом говорить, остается только ждать. Надеюсь, вирус никак не повлияет на ребенка. Врачи говорят, что это не проблема, но поставьте себя на мое место. Очень страшно.

Мы с Даниэле ждали подходящего момента, чтобы объявить о беременности, но у него обнаружили коронавирус. Это должен был быть момент радости. Уверена, мы снова встанем на ноги», – цитирует Персико Football Italia.

Микела Персико работает спортивным журналистом на тв.

Ругани был первым футболистом, у которого диагностировали коронавирус. После этого весь «Ювентус» ушел на карантин.

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