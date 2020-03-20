Джорджина Родригес поздравила футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду с днем отца.

«Благодаря силе и смелости ты всегда будешь нашим героем. Защищая нас ночью и днем, ты будешь нашим ангелом-хранителем. За моменты радости ты будешь нашим особенным другом. За великую любовь, которую ты нам даешь, за подаваемый пример и поддержку, ты всегда будешь для нас самым важным и лучшим из мужчин. Мы любим тебя, папа», – подписала девушка семейное фото в инстаграме.

В большинстве стран праздник отмечается 21 июня, но в Португалии – 19 марта.

В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 22 матча, в которых забил 21 мяч.

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