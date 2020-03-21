Мама футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду выписана из больницы после инсульта.

По информации Record, 65-летняя Мария Долореш душ Сантуш Авейру вернулась домой, ее здоровью ничего не угрожает. 3 марта она перенесла инсульт и попала в больницу в Фуншале, через неделю ее состояние улучшилось, и ее перевели в больницу на Мадейре.

В 2017 году женщина победила рак молочной железы и сейчас снова проходит курс лечения.

Роналду во время приостановки Серии А из-за коронавируса вместе с семьей находится на Мадейре.

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