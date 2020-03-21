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Мама Криштиану выписана из больницы после инсульта

Мама Криштиану выписана из больницы после инсульта
Eurosport

17 мин. назад

Здоровью Марии Долореш ничего не угрожает.

Мама футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду выписана из больницы после инсульта.

По информации Record, 65-летняя Мария Долореш душ Сантуш Авейру вернулась домой, ее здоровью ничего не угрожает. 3 марта она перенесла инсульт и попала в больницу в Фуншале, через неделю ее состояние улучшилось, и ее перевели в больницу на Мадейре.

  • В 2017 году женщина победила рак молочной железы и сейчас снова проходит курс лечения.
  • Роналду во время приостановки Серии А из-за коронавируса вместе с семьей находится на Мадейре.

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