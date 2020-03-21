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Sport.es: Роналду потеряет 20-30 процентов зарплаты из-за пандемии

Sport.es: Роналду потеряет 20-30 процентов зарплаты из-за пандемии
Eurosport

25 мин. назад

Коронавирус серьезно повлияет на финансовое благополучие Серии А.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду понесет финансовые потери вследствие приостановки Серии А из-за пандемии коронавируса.

По данным Sport.es, Серия А может потерять от 70 до 700 миллионов евро в зависимости от ситуации в мире. Чтобы снизить финансовые убытки, клубы рассматривают возможность сократить на 20-30 процентов зарплаты самых богатых игроков.

35-летний Роналду зарабатывает около 31 миллиона евро в год. Следовательно, его зарплата потерпит сокращение в диапазоне от 6,2 до 9,3 миллиона евро.

  • После 26 туров «Ювентус» лидирует в Серии А с перевесом над «Лацио» в одно очко.
  • Третье место перед вынужденной паузой занимал «Интер».

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