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Дибала заразился коронавирусом
Третий случай в лагере «бьянконери».
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
«Всем привет. Хочу сообщить, что мы с моей девушкой Орианой получили результаты теста на коронавирус. Он дал положительный результат. К счастью, мы находимся в идеальных условиях. Благодарим вас за поддержку», – написал Дибала в инстаграме.
- Пауло – третий футболист «бьянконери», заразившийся коронавирусом. Ранее болезнь подхватили защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди.
- Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 47 тыс. человек. Больше заражений зафиксировано только в Китае.
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