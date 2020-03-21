Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

«Всем привет. Хочу сообщить, что мы с моей девушкой Орианой получили результаты теста на коронавирус. Он дал положительный результат. К счастью, мы находимся в идеальных условиях. Благодарим вас за поддержку», – написал Дибала в инстаграме.

Пауло – третий футболист «бьянконери», заразившийся коронавирусом. Ранее болезнь подхватили защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди.

Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 47 тыс. человек. Больше заражений зафиксировано только в Китае.

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