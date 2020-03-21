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Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом

Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом
Eurosport

1 час назад

В Италии вирус бушует все сильнее.

Легендарный капитан «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини заразился коронавирусом.

Об этом сообщается на официальном сайте «россонери». Сын Мальдини Даниэль, который в сезоне-2019/20 дебютировал за основную команду «Милана», также сдал положительный тест на коронавирус.

  • Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
  • Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 47 тыс. человек. Больше заражений зафиксировано только в Китае.
  • Даниэль – третий представитель семьи, сыгравший за «Милан». Его дед Чезаре и отец Паоло носили капитанскую повязку «красно-черных».

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