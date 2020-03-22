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La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович летом закончит карьеру
Златан явно хотел попрощаться не в таких условиях.
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может завершить карьеру после окончания сезона-2019/20.
По информации La Gazzetta dello Sport, летом 38-летний игрок попорщается с футболом. Сообщается, что роль в принятии возможного решения сыграла пандемия коронавируса.
- Контракт Златана с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2020 года.
- В текущем сезоне Ибра забил за «Милан» четыре мяча в 10 играх.
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