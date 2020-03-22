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La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович летом закончит карьеру

La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович летом закончит карьеру
Eurosport

1 час назад

Златан явно хотел попрощаться не в таких условиях.

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может завершить карьеру после окончания сезона-2019/20.

По информации La Gazzetta dello Sport, летом 38-летний игрок попорщается с футболом. Сообщается, что роль в принятии возможного решения сыграла пандемия коронавируса.

  • Контракт Златана с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2020 года.
  • В текущем сезоне Ибра забил за «Милан» четыре мяча в 10 играх.

«Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Ибра отдал €100 тысяч на борьбу с COVID-19

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