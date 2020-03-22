Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями о пандемии коронавируса, которая захлестнула его страну.

«Я беспокоюсь за родителей, пусть они и чувствуют себя хорошо. Звонила сестра и сказала, что друг детства умер от коронавируса. Он играл со мной в футбол, когда мы были мальчишками. Он работал в благотворительной организации.

Вид военных машин, вывозящих гробы из Бергамо, стал словно ударом по лицу. Никто не был готов к этому аду. Мысль о том, что люди умирают из-за того, что им не хватает коек в отделениях интенсивной терапии, абсурдна, она совершенно ненормальна. Наши врачи проделывают героическую работу, я верю в них. Вот почему я даже не рассматриваю возможность уехать из Италии», – цитирует Манчини Football Italia.

Общее число смертей от коронавируса в Италии достигло 4825. За одни сутки в Италии зафиксировали 793 смертельных случая от COVID-19.

Вчера, 21 марта, стало известно о заражении коронавирусом футболиста «Ювентуса» Пауло Дибалы, технического директора «Милана» Паоло Мальдини и его сына Даниэля, который в этом сезоне дебютировал за первую команду «россонери».

Бывший президент «Реала» Санс умер на 77-м году жизни от коронавируса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android