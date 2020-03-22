Итальянская журналистка Сельваджия Лукарелли возмутилась тем, что в ее стране помощь в первую очередь оказывают богатым людям, а не тем, кому она действительно нужна. В Италии бушует пандемия коронавирусом – умерли уже больше четырех тысяч человек.

«Я требую объяснений, почему умирающих дома людей в Ломбардии нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу и его подругу – можно. Я хочу знать, почему VIP-личностям вроде футболистов, журналистов, дирижеров и детей руководителей компаний отдается приоритет.

В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Я впадаю в бешенство, когда сотни людей отчаянно просят о ватных палочках для больных. Есть какой-то способ забора мазка в частном порядке, за плату? Ну тогда расскажите нам, где получить эту услугу. Или только Дибале положено знать это?

Нет варианта, при котором мазок забирается в частном порядке, или футболисты делали это в государственных больницах? Еще хуже. Государственные больницы не должны оказывать такие услуги тем, у кого симптомы незначительны или вовсе отсутствуют.

Дибале благодаря «Ювентусу» оказали помощь в частной клинике, а некоторым журналистам – в обычной больнице. Все это должно прекратиться. ***** [Блин], нужна ясность. Либо всем, либо никому», – заявила Лукарелли. Ее слова приводит Corriere dello Sport.

21 марта стало известно, что коронавирус был диагностирован у Дибалы, его девушки, а также у Паоло Мальдини и Даниэля Мальдини из «Милана».

Ватная палочка – инструмент, которым у людей берется мазок, фактически тест на коронавирус.

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