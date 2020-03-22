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Роналду сдал тест на коронавирус
В лагере «бьянконери» пока трое зараженных.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус.
A Bola утверждает, что «Ювентус» получил результаты тестов от всех игроков и сотрудников клуба. Заражение на данный момент выявлено у трех футболистов – Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.
- Роналду находится на карантине на родном острове Мадейра.
- Ранее чемпионат Италии ушел на паузу как минимум до 3 апреля.
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