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Роналду сдал тест на коронавирус

Роналду сдал тест на коронавирус
Eurosport

1 час назад

В лагере «бьянконери» пока трое зараженных.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал отрицательный тест на коронавирус.

A Bola утверждает, что «Ювентус» получил результаты тестов от всех игроков и сотрудников клуба. Заражение на данный момент выявлено у трех футболистов – Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

  • Роналду находится на карантине на родном острове Мадейра.
  • Ранее чемпионат Италии ушел на паузу как минимум до 3 апреля.

Итальянская журналистка: «Почему умирающих нельзя обеспечить ватными палочками, а Дибалу – можно?»

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