Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поможет больницам Португалии в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает ESPN, Криштиану и его агент Жорже Мендеш полностью профинансируют организацию трех отделений интенсивной терапии в двух больницах. Один из госпиталей расположен в Порту, другой – в Лиссабоне.

«Жорже Мендеш и Криштиану Роналду построят два отделения интенсивной терапии для лиссабонской больницы. Каждое крыло будет полностью оборудовано всем необходимым для ухода за критически больными пациентами с коронавирусом и рассчитано на десять коек. Эти подразделения будут названы в честь Мендеша и Роналду», – рассказали в больнице Лиссабона.

Сам Роналду находится на карантине на острове Мадейра. Ранее три игрока «Ювентуса» (Даниэле Ругани, Блез Матюиди и Пауло Дибала) заболели коронавирусом, но Криштиану сдал отрицательный тест.

По состоянию на 24 марта в Португалии зафиксировано около 2360 случаев заражения COVID-19. Умерли 30 человек.

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