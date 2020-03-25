«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» заинтересованы в услугах нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

По информации Diario Gol, 35-летний португалец хочет покинуть «Юве» и уже получил предложения как от парижан, так и от бывшего клуба. Сообщается, что Роналду поставил «МЮ» условие – его возвращение в Англию зависит от того, выйдут ли «красные дьяволы» в Лигу чемпионов.

Криштиану выступал за «МЮ» с 2003 года по 2009-й.

На момент вынужденной приостановки АПЛ из-за пандемии коронавируса «МЮ» занимает пятое место, но выходит в ЛЧ, так как «Манчестер Сити» отстранен от участия в еврокубках.

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