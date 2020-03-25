Бывший президент туринского «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи считает, что отъезд Криштиану Роналду в Португалию в разгар карантина дестабилизировал обстановку в клубе.

«Ситуация в «Ювентусе» усложнилась, когда уехал Роналду. Он сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что фотографируется у бассейна. Когда ради него сделали исключение, все развалилось, и другие тоже захотели уйти. Этого не должно было случиться, нужно было отправить всех на карантин», – приводит слова Джильи SportBox со ссылкой на Radio Punto Nuovo.

3 марта у матери Криштиану случился инсульт.

Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии.

Джованни Коболли Джильи был президентом «Юве» с 2006-го по 2009-й. При нем клуб выиграл Серию В.

Diario Gol: «ПСЖ» и «МЮ» сделали предложение Роналду, он хочет уйти из «Ювентуса»

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