Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может стать футбольным агентом после завершения спортивной карьеры.

По информации Calciomercato, 38-летний Ибра готов уйти из «Милана» и закончить с футболом – причиной послужила отставка главы футбольного отдела Звонимира Бобана, которой он недоволен. Если Златан уйдет в агентский бизнес, то будет работать в партнерстве со своим нынешним агентом Мино Райолой.

Контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Ибра забил за «Милан» четыре мяча в 10 играх.

Серия А приостановлена из-за пандемии коронавируса, «Милан» идет на седьмом месте.

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