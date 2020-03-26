Прокуратура закрыла дело в отношении нападающего «Брешии» Марио Балотелли, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней.

По информации Sport Mediaset, следствие не нашло в действиях 29-летнего итальянца состава преступления. 19-летней девушке, напротив, предъявлены обвинения в даче ложных показаний и вымогательстве. Перед совершением полового акта она сообщила футболисту, что достигла совершеннолетия, а после заявила, что ей нет 18 лет и запросила 100 тысяч евро за молчание.

Балотелли сыграл на опережение и сам обратился в прокуратуру Виченцы.

В чемпионате Италии-2019/20 на счету Балотелли 17 матчей и пять забитых мячей.

После ухода на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса «Брешиа» замыкает турнирную таблицу Серии А.

Балотелли – матери своего ребенка: «Мамма мия, вот это задница»

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