«Юве» может наказать Косту: он нарушил карантин и вместо самоизоляции отдыхал с моделью
Теперь слово за строгим Андреа Аньелли.
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил режим самоизоляции в Бразилии и рискует получить санкции от руководства клуба.
21 марта 29-летний футболист с разрешения «Юве» улетел в Бразилию, чтобы провести карантин в родной стране. Но девушка Косты Наталия Феликс не удержалась и выложила фото с совместного отдыха.
Daily Mail сообщает, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли лично решит судьбу футболиста. Возможно, из-за Косты пострадают другие игроки, которые тоже покинули Италию на время карантина. Например, Криштиану Роналду самоизолируется в Португалии.
- В «Ювентусе» введен карантин после подтверждения коронавируса у Даниэле Ругани.
- Позже стало известно о заболевании Пауло Дибалы.
- Коста выступает за туринский клуб с 2017 года.
Дуглас Коста влюбился в модель. Раньше ее видели в компании Неймара