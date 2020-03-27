Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста нарушил режим самоизоляции в Бразилии и рискует получить санкции от руководства клуба.

21 марта 29-летний футболист с разрешения «Юве» улетел в Бразилию, чтобы провести карантин в родной стране. Но девушка Косты Наталия Феликс не удержалась и выложила фото с совместного отдыха.

Daily Mail сообщает, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли лично решит судьбу футболиста. Возможно, из-за Косты пострадают другие игроки, которые тоже покинули Италию на время карантина. Например, Криштиану Роналду самоизолируется в Португалии.

В «Ювентусе» введен карантин после подтверждения коронавируса у Даниэле Ругани.

Позже стало известно о заболевании Пауло Дибалы.

Коста выступает за туринский клуб с 2017 года.

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