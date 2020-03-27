Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес встречается с красоткой по имени Августина Гандольфо – моделью и телезвездой.

Девушка блистает пленительными фотографиями в инстаграме и часто украшает своим присутствием программы на аргентинском телевидении. Но когда Лаутаро перешел в «Интер» в 2018 году, любимая, конечно же, отправилась за ним.

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