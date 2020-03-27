Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об извечном противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«У меня есть версия, почему Роналду менял чемпионаты – переезжал из Англии в Испании, а потом в Италию. Я думаю, Криштиану знает, что на него всегда смотрели как на второго после Месси.

Я думаю, он весьма умен. Выиграть чемпионаты всех этих стран, стать там лучшим бомбардиром – это дополнительные очки в его пользу. Кажется, Роналду делает противоположное тому, что делает Месси, пытается изобразить себя немного другим.

Но послушайте: Франко Барези и Паоло Мальдини не стали хуже как защитники от того, что никогда не покидали «Милан». Поэтому мое мнение о Месси не изменится, если он никогда не уйдет из «Барсы». В смысле: зачем вообще уходить из «Барсы»?» – приводит слова Каррагера CaughtOffside.

Месси выиграл шесть «Золотых мячей», Роналду – пять.

В чемпионате Испании-2019/20 Лео провел 22 матча, забил 19 мячей и отдал 12 голевых передач.

На счету Роналду 22 матча, 21 гол и три голевые передачи в чемпионате Италии-2019/20.

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