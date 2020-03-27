Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, который заразился коронавирусом, рассказал, как он переносит заболевание.

«У меня проявились сильные симптомы, но сегодня я чувствую себя намного лучше. Теперь я могу спокойно передвигаться, гулять и пытаюсь тренироваться. Я едва мог дышать, мои мышцы болели.

К счастью, сейчас я и Ориана (девушка Дибалы – прим. Eurosport) чувствуем себя лучше», – приводит слова аргентинца Football Italia.

Дибала – один из трех игроков «Юве», заразившихся коронавирусом. Также заболевание было диагностировано у Даниэле Ругани и Блеза Матюиди.

В чемпионате Италии-2019/20 Дибала провел 24 матча, забил семь мячей и отдал четыре ассиста.

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