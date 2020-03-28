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Роналду купил лимитированную Bugatti за 9,5 миллиона евро

Роналду купил лимитированную Bugatti за 9,5 миллиона евро
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Фирма выпустила только 10 таких машин. Настоящий эксклюзив!

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду увеличил персональный автопарк и приобрел новый спорткар.

По информации Bild, 35-летний португалец купил за 9,5 миллиона евро Bugatti Centodieci из лимитированной серии. В мире есть всего 10 автомобилей такой модели, они выпущены к 110-летию фирмы.

Роналду получит новое авто только к 2021 году.

  • У Криштиану уже есть две машины Bugatti – Veyron и Chiron.
  • В сезоне-2019/20 Роналду забил за «Ювентус» 21 мяч в 22 играх Серии А.

Роналду и Мендеш оплатят организацию трех отделений интенсивной терапии в двух больницах Португалии

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