Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду увеличил персональный автопарк и приобрел новый спорткар.

По информации Bild, 35-летний португалец купил за 9,5 миллиона евро Bugatti Centodieci из лимитированной серии. В мире есть всего 10 автомобилей такой модели, они выпущены к 110-летию фирмы.

Роналду получит новое авто только к 2021 году.

У Криштиану уже есть две машины Bugatti – Veyron и Chiron.

В сезоне-2019/20 Роналду забил за «Ювентус» 21 мяч в 22 играх Серии А.

Роналду и Мендеш оплатят организацию трех отделений интенсивной терапии в двух больницах Португалии

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