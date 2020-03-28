Итоги чемпионата Италии будут подведены, даже если Серию А не доиграют из-за пандеми коронавируса. Об этом заявил глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

«Все отдали приоритет плану доиграть чемпионат во всех дивизионах. Как и когда это произойдет, пока неизвестно. Хотелось бы уложиться до 30 июня, но мы уже консультируемся с ФИФА о возможности играть и после 30 июня.

В худшем случае мы остановим чемпионат, но аннулировать его результаты не станем ни при каких обстоятельствах. Обязательно будет определен чемпион, а также обладатели путевок в еврокубки и команды, которые вылетят в Серию B», – цитирует Гравину Sky Sport Italia.

После 26 туров в чемпионате Италии лидирует «Ювентус» с перевесом над «Лацио» в одно очко.

В ЛЧ на данный момент попадают «Юве», «Лацио», «Интер» и «Аталанта», в ЛЕ – «Рома» и «Наполи».

В зоне вылета находятся «Лечче», СПАЛ и «Брешиа».

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