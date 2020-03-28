Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду откажется почти от четырех миллионов евро зарплаты из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Как сообщает AS, Криштиану согласился на понижение зарплаты после встречи с сенаторами клуба – Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффоном. Кьеллини выступил инициатором идеи.

Годовой оклад Роналду в «Ювентусе» составляет 31 млн евро, Криш откажется от 3,8 млн.

На счету Роналду 22 матча, 21 гол и три голевые передачи в чемпионате Италии-2019/20.

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