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Il Messaggero: «Ювентус» продаст Роналду из-за финансовых потерь от коронавируса

Il Messaggero: «Ювентус» продаст Роналду из-за финансовых потерь от коронавируса
Eurosport

15 мин. назад

После возобновления Серии А Криштиану станет туринскому клубу не по карману.

«Ювентус» может продать нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых потерь, вызванных пандемией коронавируса.

Информация появилась в распоряжении Il Messaggero. Сообщается, что «Юве» не сможет платить 35-летнему португальцу зарплату в прежнем объеме, когда сезон-2019/20 возобновится. Роналду придется уйти в другой клуб – туринцы рассмотрят предложения от 70 миллионов евро.

  • Роналду получает в «Ювентусе» 31 миллион евро в год.
  • Криш перешел в туринский клуб из «Реала» летом 2018 года. Тогда его трансфер обошелся «старой синьоре» в 117 млн евро.
  • Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса, «Юве» ушел на вынужденную паузу лидером.

Роналду отказался от части зарплаты в «Ювентусе» из-за кризиса, связанного с коронавирусом

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