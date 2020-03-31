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Жена Костакурты: «Секс с мужем уничтожил мои колени»

Жена Костакурты: «Секс с мужем уничтожил мои колени»
Eurosport

4 ч. назад

Бывшая «Мисс Италия» Мартина Коломбари выдала необычное откровение.

Жена экс-игрока «Милана» Алессандро Костакурты Мартина Коломбари рассказала необычную подробность из личной жизни пары.

«Секс с Алессандро уничтожил мои колени», – цитирует девушку The Sun.

  • Мартина – бывшая обладательница титула «Мисс Италия». Она победила в конкурсе в 1991 году – ей было 16 лет.
  • Костакурта закончил с футболом в 2007 году.

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