Жена Костакурты: «Секс с мужем уничтожил мои колени»
Бывшая «Мисс Италия» Мартина Коломбари выдала необычное откровение.
Жена экс-игрока «Милана» Алессандро Костакурты Мартина Коломбари рассказала необычную подробность из личной жизни пары.
«Секс с Алессандро уничтожил мои колени», – цитирует девушку The Sun.
- Мартина – бывшая обладательница титула «Мисс Италия». Она победила в конкурсе в 1991 году – ей было 16 лет.
- Костакурта закончил с футболом в 2007 году.
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