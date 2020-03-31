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«Хочу, чтобы это животное оставалось дома». Политик наехал на Роналду за нарушение карантина

«Хочу, чтобы это животное оставалось дома». Политик наехал на Роналду за нарушение карантина
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

Кто-то может после пандемии отправиться прямиком в суд.

Португальский политик Рафаэль Маседу жестко прошелся по Криштиану Роналду – форвард «Ювентуса», вернувшийся на время пандемии на родную Мадейру, был запечатлен папарацци прогуливающимся с детьми и подругой Джорджиной Родригес.

«Я хочу, чтобы это прилетевшее из Италии животное оставалось дома. Увезите этого бродягу с Мадейры», – написал Маседу в фейсбуке. Позднее мужчина оставил в соцсети другую запись, в которой извинился перед Кришем и заявил, что его взломали.

«Это случается уже не в первый раз, и я уже поменял все пароли. Прошу у Роналду прощения. Теперь буду менять пароли каждую неделю. Повсюду хакеры, потому будьте очень осторожны. Я буду очень внимателен.

Я бы никогда не использовал такие слова. Приношу извинения всем, но в первую очередь CR7 и его семье, я ими восхищаюсь», – гласила запись.

  • Роналду вернулся в Португалию через несколько дней после того, как в «Ювентусе» коронавирус обнаружили у защитника Даниэле Ругани.
  • Криштиану отпросился на родину, так как хотел побыть рядом с матерью, перенесшей инсульт.
  • По данным на 31 марта, в Португалии COVID-19 заразились свыше 7 тысяч человек, 160 из них умерли.

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