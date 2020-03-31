Португальский политик Рафаэль Маседу жестко прошелся по Криштиану Роналду – форвард «Ювентуса», вернувшийся на время пандемии на родную Мадейру, был запечатлен папарацци прогуливающимся с детьми и подругой Джорджиной Родригес.

«Я хочу, чтобы это прилетевшее из Италии животное оставалось дома. Увезите этого бродягу с Мадейры», – написал Маседу в фейсбуке. Позднее мужчина оставил в соцсети другую запись, в которой извинился перед Кришем и заявил, что его взломали.

«Это случается уже не в первый раз, и я уже поменял все пароли. Прошу у Роналду прощения. Теперь буду менять пароли каждую неделю. Повсюду хакеры, потому будьте очень осторожны. Я буду очень внимателен.

Я бы никогда не использовал такие слова. Приношу извинения всем, но в первую очередь CR7 и его семье, я ими восхищаюсь», – гласила запись.

Роналду вернулся в Португалию через несколько дней после того, как в «Ювентусе» коронавирус обнаружили у защитника Даниэле Ругани.

Криштиану отпросился на родину, так как хотел побыть рядом с матерью, перенесшей инсульт.

По данным на 31 марта, в Португалии COVID-19 заразились свыше 7 тысяч человек, 160 из них умерли.

Отсидеть в тюрьме и сделать свадьбу Роналду. Кикбоксер Бадр Хари, которого считали парнем Криштиану

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере