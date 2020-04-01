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«Криш, мы слегка ненавидим тебя в Аргентине». Дибала рассказал, как поменял мнение о Роналду

«Криш, мы слегка ненавидим тебя в Аргентине». Дибала рассказал, как поменял мнение о Роналду
Eurosport

1 час назад

Звездный португалец произвел хорошее впечатление на аргентинца, несмотря на первоначально предосудительное отношение.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как изменил отношение к партнеру по команде Криштиану Роналду.

«Я сказал ему: «Криштиану, мы слегка ненавидим тебя в Аргентине – за твою фигуру, твой образ жизни, походку. Правда в том, что ты удивил меня, потому что я увидел иное». Он ответил: «Я знаю, что я такой. Я привык слышать подобное», – цитирует Дибалу Marca.

  • Чемпионат Италии приостановлен из-за COVID-19.
  • 35-летний Роналду играет в Турине с 2018 года после перехода из «Реала».
  • Криштиану – многолетний соперник лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. Вдвоем они завоевали 11 «Золотых мячей» из 12 последних.

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