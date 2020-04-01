Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как изменил отношение к партнеру по команде Криштиану Роналду.

«Я сказал ему: «Криштиану, мы слегка ненавидим тебя в Аргентине – за твою фигуру, твой образ жизни, походку. Правда в том, что ты удивил меня, потому что я увидел иное». Он ответил: «Я знаю, что я такой. Я привык слышать подобное», – цитирует Дибалу Marca.

Чемпионат Италии приостановлен из-за COVID-19.

35-летний Роналду играет в Турине с 2018 года после перехода из «Реала».

Криштиану – многолетний соперник лидера сборной Аргентины Лионеля Месси. Вдвоем они завоевали 11 «Золотых мячей» из 12 последних.

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