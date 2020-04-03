Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард долларов.

Football Italia со ссылкой на Business Insider сообщает, что рекордной финансовой отметки 35-летний португалец достигнет после завершения сезона-2019/20, и на это не повлияет сокращение зарплаты из-за пандемии коронавинуса. Капитан «Барселоны» Лионель Месси в прошлом сезоне заработал больше, но по общей сумме Роналду идет впереди.

Отметку в миллиард долларов преодолели только три спортсмена: гольфист Тайгер Вудс, боксер Флойд Мэйуэзер и завершивший карьеру баскетболист Майкл Джордан.

Роналду получает в «Ювентусе» 31 миллион евро в год.

Криш перешел в туринский клуб из «Реала» летом 2018 года. Тогда его трансфер обошелся «старой синьоре» в 117 млн евро.

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