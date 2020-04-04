«Ювентус» не хочет получать скудетто благодаря отмене концовки сезона

«Ювентус» не желает становиться чемпионом в случае аннулирования концовки чемпионата Италии.

Президент Футбольной федерации Италии Габриэле Гравина ясно дал понять, что доиграть сезон желает даже лидер таблицы.

«Приоритетом является завершение сезона. Идея в том, чтобы продолжить с 20 мая или начала июня, а закончить в июле. Говорили даже об августе и сентябре. Я ясно дал понять, что не хотел бы рисковать следующим сезоном, чтобы спасти этот.

Думаю, что отменить концовку сезона было бы сложно. Случилась бы серьезная несправедливость, которая привела к правовому конфликту во время напряженной эпидемиологической ситуации. Как минимум, потребовалось бы вручить скудетто, и сам «Ювентус», насколько я знаю, выразил протест такому решению», – цитирует функционера ESPN.

В Италии почти 120 тыс подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

«Ювентус» лидирует в чемпионате, но лишь на балл опережает «Лацио».

«Криш, мы слегка ненавидим тебя в Аргентине». Дибала рассказал, как поменял мнение о Роналду

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме