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«Ювентус» не хочет получать скудетто благодаря отмене концовки сезона
Туринцы – за продолжение Серии А.
«Ювентус» не желает становиться чемпионом в случае аннулирования концовки чемпионата Италии.
Президент Футбольной федерации Италии Габриэле Гравина ясно дал понять, что доиграть сезон желает даже лидер таблицы.
«Приоритетом является завершение сезона. Идея в том, чтобы продолжить с 20 мая или начала июня, а закончить в июле. Говорили даже об августе и сентябре. Я ясно дал понять, что не хотел бы рисковать следующим сезоном, чтобы спасти этот.
Думаю, что отменить концовку сезона было бы сложно. Случилась бы серьезная несправедливость, которая привела к правовому конфликту во время напряженной эпидемиологической ситуации. Как минимум, потребовалось бы вручить скудетто, и сам «Ювентус», насколько я знаю, выразил протест такому решению», – цитирует функционера ESPN.
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