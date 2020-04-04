Нападающий сборной Бельгии и «Интера» Ромелу Лукаку провел прямой эфир в инстаграме вместе с главным тренером «Монреаль Импакт» Тьерри Анри.

Во время трансляции Ромелу вспомнил безжалостное отношение Анри к его партнерам по сборной Бельгии. Тьерри работал в штабе «красных дьяволов» помощником Роберто Мартинеса.

«Помню, когда к нам в команду приехал мой брат [Джордан Лукаку]. Он сказал, что ты проделал один финт на тренировке... В общем, не буду называть имен, но один из игроков после этого покинул поле.

Потом Джордан подошел ко мне и сказал: «Ром! Сегодня я увидел кое-какое дерьмо, черт!» Он все время твердил «Блин, мужик, это безумное дерьмо!» – цитирует Лукаку британский таблоид Daily Star.

Джордан Лукаку является игроком «Лацио».

Анри – чемпион мира, чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, чемпион Франции.

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