Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал, как его стрижет невеста Джорджина Родригес во время карантина, вызванного пандемией COVID-19.

«Оставайтесь дома и будьте стильными», – прокомментировал Роналду ролик, появившийся у него в твиттере.

Ранее сообщалось, что коронавирус был диагностирован у трех футболистов «Ювентуса» – Роналду не попал в их число.

В чемпионате Италии-2019/20 Криштиану провел 22 матча, забил 21 мяч и отдал две голевые передачи.

Джорджину заметили в магазине одежды – девушка Роналду нарушила карантин и подвергла других риску

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