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Робиньо: «Однажды Ибрагимович вызвал Гаттузо на бой. Кто победил? Златан всегда побеждает»
Швед не побоялся самого брутального футболиста «Милана».
Бразильский нападающий Робиньо рассказал, как Златан Ибрагимович бросил вызов Дженнаро Гаттузо.
«Он высокомерен? Да, но в хорошем смысле. Это просто уверенность, уверенность в своих силах. Для меня это то, каким должен быть нападающий: шоуменом и победителем. Один раз на тренировке он вызвал Гаттузо на бой по правилам джиу-джитсу. Мы имеем свирепого защитника, занимающегося боевыми искусствами, против Златана, у которого черный пояс. Кто победил? Златан всегда побеждает», – цитирует игрока Marca.
- Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 годы и вернулся в клуб зимой 2020-го.
- Гаттузо играл за клуб в 1999-2012 гг, Робиньо – в 2010-15 гг.
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