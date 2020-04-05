Бразильский нападающий Робиньо рассказал, как Златан Ибрагимович бросил вызов Дженнаро Гаттузо.

«Он высокомерен? Да, но в хорошем смысле. Это просто уверенность, уверенность в своих силах. Для меня это то, каким должен быть нападающий: шоуменом и победителем. Один раз на тренировке он вызвал Гаттузо на бой по правилам джиу-джитсу. Мы имеем свирепого защитника, занимающегося боевыми искусствами, против Златана, у которого черный пояс. Кто победил? Златан всегда побеждает», – цитирует игрока Marca.

Златан выступал за «Милан» с 2010 по 2012 годы и вернулся в клуб зимой 2020-го.

Гаттузо играл за клуб в 1999-2012 гг, Робиньо – в 2010-15 гг.

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