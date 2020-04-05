Один из пользователей твиттера опубликовал уморительное, но довольно жестокое видео: сын, судья по майке, болельщик «Челси», попросил сделать ему прическу, как у страйкера «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Парень показал отцу фотографию Криша, и тот подтвердил, что все будет в лучшем виде. На всякий случай он уточнил у сына, точно ли он хочет стрижку под Роналдо и, получив согласие, начал творить.

Результат ошарашил мальчишку. А вот отец был невозмутим: «Понимаешь, есть только один Роналдо».

На всякий случай: старший вдохновлялся вот этим.

Бразильский Роналдо носил странную прическу на победном чемпионате мира-2002.

Футболист таким образом хотел отвлечь всеобщее внимание от травмы ноги, чтобы ему было проще сконцентрироваться на футболе.

Роналдо провалил финал ЧМ-1998 из-за припадка. В поражении Бразилии от Франции обвинили Nike

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