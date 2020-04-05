Getty Images

La Gazzetta dello Sport: Рангник получит 75 млн евро на трансферы, если возглавит «Милан»

La Gazzetta dello Sport: Рангник получит 75 млн евро на трансферы, если возглавит «Милан»
Eurosport

2 ч. назад

Немецкий специалист – очередная надежда «россонери» на возрождение.

Руководство «Милана» желает заполучить немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост главного тренера.

По информации La Gazzetta dello Sport, в случае согласия экс-коуч «Лейпцига» получит 75 млн евро на усиление состава. Альтернативой Рангнику рассматривается экс-коуч «Зенита», «Ромы» и «Интера» Лучано Спаллетти.

  • «Милан» не участвовал в Лиге чемпионов с сезоне-2013/14.
  • Летом 2019-го клуб отстранили на год от еврокубков из-за нарушения финансового фэйр-плей.
  • Перед остановкой чемпионата Италии-2019/20 «россонери» шли седьмыми. По ходу сезона клуб уволил Марко Джампаоло и назначил Стефано Пиоли.

Гендиректор «Локо»: «Милан» предлагал аренду и выкуп Миранчука, но сумма интереса не представляла»

Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица