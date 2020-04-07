Мадридский «Реал» не заинтересован в возвращении Криштиану Роналду, который покинул клуб летом 2018 года и ушел в «Ювентус».

По информации Mundo Deportivo, 35-летний футболист не отвечает направленной на омоложение стратегии клуба. «Реал» надеется заполучить у «Боруссии» Эрлинга Холанна, у «ПСЖ» – Килиана Мбаппе.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 года по 2018-й.

Некоторые медиа сообщали, что «Ювентус» продаст Криштиану из-за финансового кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

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