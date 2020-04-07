Getty Images

Mundo Deportivo: «Реал» не вернет Роналду, так как ищет молодого форварда

Mundo Deportivo: «Реал» не вернет Роналду, так как ищет молодого форварда
Eurosport

1 час назад

Мадридцы надеются заполучить Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

Мадридский «Реал» не заинтересован в возвращении Криштиану Роналду, который покинул клуб летом 2018 года и ушел в «Ювентус».

По информации Mundo Deportivo, 35-летний футболист не отвечает направленной на омоложение стратегии клуба. «Реал» надеется заполучить у «Боруссии» Эрлинга Холанна, у «ПСЖ» – Килиана Мбаппе.

  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 года по 2018-й.
  • Некоторые медиа сообщали, что «Ювентус» продаст Криштиану из-за финансового кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

«Будьте стильными». Роналду показал, как его в условиях карантина стрижет Джорджина

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица