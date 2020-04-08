Роналду показал пробежку Джорджины в трениках
Пара не теряет времени и поддерживает форму.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео совместной тренировки с Джорджиной Родригес.
Португальский футболист и его прекрасная вторая половинка по очереди совершили пробежку, напомнив подписчикам, как важно соблюдать социальную дистанцию. «Мой прекрасный партнер по тренировкам!» – подписал Роналду публикацию.
- Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года.
- В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.
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