Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео совместной тренировки с Джорджиной Родригес.

Португальский футболист и его прекрасная вторая половинка по очереди совершили пробежку, напомнив подписчикам, как важно соблюдать социальную дистанцию. «Мой прекрасный партнер по тренировкам!» – подписал Роналду публикацию.

Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года.

В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

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