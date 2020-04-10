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«У Роналду нет привилегий». Власти Мадейры раскритиковали Криша за тренировки на улице
Криш – такой же человек, как и все остальные.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который находится на карантине на острове Мадейра, был раскритикован местными властями за тренировки на улице.
Ранее Криштиану засняли тренирующимся на стадионе Мадейры. Кроме того, футболист опубликовал в инстаграме видео совместной пробежки с невестой Джорджиной Родригес.
«У Роналду нет и не может быть специального разрешения на тренировки. У него такое же право на тренировки и несоблюдение самоизоляции, как и у всех других жителей, здесь нет привилегий. Это показатель того, насколько он уважает общий режим», – цитирует представителя властей Мадейры Daily Mail.
- Мадейра – родной остров Криштиану.
- Чемпионат Италии и все остальные первенства топ-5 приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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