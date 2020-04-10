Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который находится на карантине на острове Мадейра, был раскритикован местными властями за тренировки на улице.

Ранее Криштиану засняли тренирующимся на стадионе Мадейры. Кроме того, футболист опубликовал в инстаграме видео совместной пробежки с невестой Джорджиной Родригес.

«У Роналду нет и не может быть специального разрешения на тренировки. У него такое же право на тренировки и несоблюдение самоизоляции, как и у всех других жителей, здесь нет привилегий. Это показатель того, насколько он уважает общий режим», – цитирует представителя властей Мадейры Daily Mail.

Мадейра – родной остров Криштиану.

Чемпионат Италии и все остальные первенства топ-5 приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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